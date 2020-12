Пензионером по конєц мешаца по 5.000 динари

БЕОҐРАД – Як вчера пренєсли дньово новини Блиц, шицки пензионере по конєц мешаца достаню по 5.000 динари.

Тот єднократни додаток достаню коло 1,7 милиони хасновательох пензийох, а 85 милиони евра за тоту намену уж обезпечени.

Як пишу тоти новини, помоц будзе уплацена окреме на рахунок, а нє вєдно зоз пензийним чеком. Точни датум виплацованя будзе благочасово обявени.

Блиц здогадує же у 2016. и 2017. року єднократна помоц у тей вредносци пензионером тиж виплацена пред новорочнима шветами, а 2018. року найстарши достали по 3.000 динари.

