Перша побида у новей сезони

КОЦУР – Фодбалере коцурскей Искри, внєдзелю на домашнїм терену одбавели змаганє другого кола у Подручней лиґи Суботица и процив барз добрей екипи ФК “Дюрдїн” зазначели барз важну побиду од 2:1.

Ґоли за Искру дали Душан Бокан и Данило Янкович, а треба наглашиц же Искра од 55. минути бавела зоз бавячом менєй, понеже Боян Живанович достал червени картон.

Искра у наиходзацих трох колох одбави три чежки змаганя. На нєдзелю будзе госцовац у Фекетичу процив Ядрану, котри єден од главних претендентох за перше место, потим до Коцура приходзи Пролетер зоз Равного Села, а потим ю чека ище єден општински дерби, у Савиним Селу процив Будучносци.

