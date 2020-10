Перша проба державней матури од 27. по 30. октобер

БЕОҐРАД – Перша проба покладаня державней матури запровадзи ше од 27. по 30. октобер, а нагоду попробовац и видзиц як будзе випатрац велька матура буду мац школяре трецих класох зоз 101 штреднєй школи, преноша медиї.

Пилотованє ше запровадзує з потримовку Проєкта державней матури, отрима ше у 50 ґимназийох, 44 штреднїх фахових школох и трох штреднїх уметнїцких школох, а окончи ше проба закончуюцого испиту шицких трох файтох матури – общей, фаховей и уметнїцкей.

Циль тей проби превериц квалитет испитних задаткох и часц процедурох котри ше запровадзую у школох, и же би ше на час обачели и ришели евентуални препущеня и нєдостатки, як и же би ше школяре звикли на тестиранє такого типу.

Министер просвити Младен Шарчевич наведол на пиятковей конференциї за медиї на котрей представене пилотованє, же ше уж рок и пол роби на проєкту за котри плацела ЕУ и визначел же без огляду на тото же коронавирус очежує цали поступок, поспишело ше отримац континуитет.

Министер додал же ше на яр, кед можебуц будзе уж и вакцини процив Ковиду-19 и кед буду лєпши условия, окончи други пробни пилот же би ґенерация котра тераз треци рок достала цо вецей симулациї.

Тоту ґенерацию чека покладанє матури на концу школского 2021/2022. року, а потераз и скорей пробоване подрилїц вельку матуру, алє є одложене же би на тот способ нє покладали и тоти дзеци котри нє облапени зоз реформску програму ґимназийох, односно тоти котри ше учели по старей програми.

Шарчевич визначел же зоз законом уж ришене же тророчне школованє нє конєц школованя, алє тот хто жада исц далєй ма и можлївосц за тото и то так же будзе покладац фахову матуру.

