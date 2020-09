ЖАБЕЛЬ – На нєдзелю, 20. септембра, од 14 по 18 годзин на жабельским гиподрому будзе отримане обеговaнє на коньох.

Обегованє орґанизує Клуб коньох „Жабель”, а тогорочне змаганє будзе специфичне и иншаке од других пре участвованє велького числа коньох зоз цалей Сербиї.

У дзевец дринґацих обегованьох буду участвовац 80 конї чийо власнїки зоз цалей Сербиї, а дзешецеро зоз општини Жабель.

Пре епидемиолоґийну ситуацию, на гиподрому ше буду почитовац шицки мири защити.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)