Перше Русиново пораженє

РУСКИ КЕРЕСТУР/ОБРОВЕЦ – У 7. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, хторе одбавене внєдзелю 20. септембра у Руским Керестуре, Русиново фодбалере страцели у госцох у Обровцу од ФК „Борац 46” з резултатом 2:0 (0:0).

У досц вименєним составе у одношеню на остатнї даскельо кола, Русин внєдзелю поражени од пиятопласованей екипи зоз Обровцу „Борац 46”. Перши полчас прешол у ровноправним бависку обидвох екипох, а меранє моцох ше углавним одвивало помедзи двох „шеснацметерох”.

Штредком першого полчасу, покалїчел ше Будински хторого заменєл Бранкович, цо бул и добри указатель як треба бавиц процив Русиновцох.

У другим полчаше домашнї бавели оштро, так же за 45 минути домашнї „заробели” пейц жовти картони, но алє дали и два ґоли.

И попри спомнутого, главна причина прецо Русин на нєдзельовим змаганю нє освоєл анї єден бод, могла би ше приписац одсуству двох бавячох зоз охрани – Кочиша и Вуйовича.

Русин наступел у составе: Калинич, Веселинович (Виславски), Голик, Даноєвич (Дринич), Надь, Саянкович, Кулич, Будински (Бранкович), Дюканович, Вуйович, Рац.

Хвильково Русин зоз 16 бодами спаднул на треце место на таблїчки, а шлїдуюце коло одбави на нєдзелю 27. септембра процив ФК „Кордун ” зоз Кляїчева.

