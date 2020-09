Перши крочай ґу ришованю проблему

ЗОМБОР ˗ Член Националного совиту Руснацох и предсидателька Одбору за службене хаснованє язика и писма Олена Папуґа вчера була у Полицийней управи Зомбор. Там зоз началнїком Полицийцней станїци (ПС) Кула Жельком Воїновичом и началнїком Полицийцней управи (ПУ) Зомбор Сашом Дмитрашиновичом бешедоване о заступеносци полицайох хтори Руснаци и знаю бешедовац по руски у кулскей општини.

Стретнуце орґанизоване после дописох Одбору за службене хаснованє язика и писма и указованє на факт же полицає у Руским Керестуре нє знаю бешедовац по руски, же на шалтерох у полицийцней станїци тиж нєт занятих Руснацох, а на тото маме право по Уставе и законох.

Началнїк ПУ Зомбор Саша Дмитрашинович и началнїк ПС Кула Желько Воїнович визначели же су того свидоми, же видза же нєт полицайох Руснацох и предложели заєднїцку акцию за виправянє тей ситуациї. Перше цо треба поробиц то же би Одбор за службене хаснованє язика и писма нє лєм руского националного совиту, алє шицких националних совитох предложели же би ше до систематизацийох роботних местох обовязно, за даєдни роботни места уписало же ше муши знац, у нашим случаю, добре бешедовац по руски.

Дмитрашинович, Воїнович и Папуґова ше пошвидко знова стретню и догваря схадзку зоз предсидателями одборох за службене хаснованє язика и писма шицких националних заєднїцох.

Компетентни началнїки-полицає похвалєли роботу наших Руснацох полицайох и полицийних инспекторох хтори робя у Кули и Зомборе.

