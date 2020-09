Перши мамоґраф сцигує до општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель будзе медзи першима у Войводини до котрей придзе превозка зоз мамоґрафом. Роби ше о пилот проєкту под назву „Перша мамоґрафия“. Тот проєкт финансує Покраїнска влада, реализує го Клинїчки центер Войводини, а провадза го и Институт за явне здравє Войводини и Институт за онколоґию Сримска Каменїца.

На таки способ ше водзи рахунка о женох зоз руралних штредкох у општинох у котрих нєт мамоґраф. У општини Жабель перши мамоґраф будзе поставени у Жаблю опрез Дома здравя од 5. октобра и поволую ше жени од 45 по 49 роки най закажу свой препатрунок при медицинских шестрох або своїх дохторох. Заказованє почнє од пондзелку, 21. септембра.

Препатрунки буду безплатни, а зоз собу треба вжац особну карту, або даєден други особни документ.

