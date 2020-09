Перши наставни дзень и у коцурскей школи

КОЦУР – Коцурски школяре Основней школи „Братство єдинство” вчера, 1. септембра, пошедали до школских лавкох. Пандемия коронавирусу вплївовала и на образованє, та школяре и тей образовней установи буду провадзиц наставу на два способи – у учальньох зоз своїма учителями и наставнїками, алє и з дому, з помоцу интернет платформи и ТВ програми. Же би була посцигнута здравствена безпечносц школярох и роботнїкох, принєшени и нови правила котри ше запровадзую у учальньох – обовязне хаснованє защитних маскох, як и триманє дистанци.

Директорка школи Сенка Мученски привитала шицких шкоярох, а окреме першокласнїкох, и пожадала им вельо успиху, як и добри оцени през цали школски рок.

До першей класи того школского року почали ходзиц 42 школяре, а наставу на руским язику буду слухац 7-еро першокласнїки котрих будзе водзиц учителька Славка Хромиш. Други два оддзелєня котри провадза наставу на сербским язику буду водзиц учительки Мария Роквич-Мудри и Єлена Буила.

Факултативне виучованє руского язика зоз елементами националней култури заступене у коцурскей школи, та и того школского року єст ґрупа школярох и у висших класох котру водзи наставнїца Снежана Шанта. Други два ґрупи у нїзших класох – школяре 1. и 2. класи у єдней ґрупи котру водзи Єлена Буила, а школяре 3. и 4. класи у другей ґрупи при учительки Єлени Русковсковей.

