ДЮРДЬОВ – Локална самоуправа и того року шицким першокласнїком у општини Жабель подаровала комплет учебнїкох. У ОШ „Йован Йованович Змай“ у Дюрдьове комплет учебнїкох од предсидателя тей општини Чедомира Божича превжала директорка Школи Любица Клепич.

У општини Жабель у новим школским року почали ходзиц вкупно 267 першокласнїки, од того у Жаблю 103 школяре, у Ґосподїнцох 41 школяр, у Чуроґу 78, а у Дюрдьове 45 школяре.

