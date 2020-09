Першу св. Причасц прияли 18-ецеро дзеци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая вчера на Служби Божей на пол дванастей, свою першу св. Причасц, а пред тим дзень и Споведз, прияли 18-ецеро дзеци, тераз школяре трецей класи, 10 дзивчата и осемцме хлапци.

З нїма тоту радосц подзелєли їх родичи, священїки парох о. Михайло Малацко и капелан Владимир Медєши, хтори и служели Службу Божу, вироучителька у школи Златица Малацко, учителька Нада Колошняї, як и шестри Служебнїци Анастасия Ришко и Михаила Воротняк хтори их и пририхтовали за тоту подїю, як и цала заєднїца.

У казанї парох о. Малацко наглашел прецо важна тота подїя хтору треба паметац, алє практиковац ище безчислено раз, бо є барз важна у духовним християнским живоце.

По Служби першопричашнїки присутним пририхтали кратшу духовну програму, парох им подзелєл Памятки на тот дзень, а було и заєднїцке фотоґрафованє.

Перша причасц пре ковид епидемию отримана аж тераз место у юнию, а шицки присутни ше притримовали предписаних защитних мирох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)