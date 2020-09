Першу св. Причасц прияли дзешецеро дзеци

ДЮРДЬОВ – У грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, на швето Воздвижения Чесного Хреста Господнього була Перша св. Причасц котру прияли дзешецеро дзеци. Дзень пред тим мали Споведз.

У казанї о. Михаил Холошняй надпомнул же тото велька подїя и радосц за каждого християна, же ше вони опредзелєли же приму свойого найважнєйшого духовного учителя до себе и же чежко найсц було хтору другу подїю у живоце чловека векшу праве од тей, Першей Причасци.

На концу Служби Божей кажди першопричашнїк достал молитвенїк же би ше здогадовал на тоту важну подїю у своїм живоце и як здогаднїк же молитва треба най будзе каждодньово присутна у їх живоце.

