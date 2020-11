Пишу ше пакецики за Миколая

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре мож приявиц дзеци за пакецики котри 5. децембра будзе дзелїц св. Миколай. Пакецик кошта 500 дин. приявиц ше мож по 2. децембер, а мож пенєж даровац и за дзеци з фамелийох у потреби.

По словох пароха о. Михайла Малацка, дзелєнє пакецикох будзе обдумане зоз почитованьом защитних мирох, а точни способ на хтори ше то окончи будзе познєйше оглашени. Як наглашел о. Малацко, важне и у такей ситуациї нє претарговац длугорочну традицию и дзецом окреме паметлїву.

