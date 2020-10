Победзели сами себе

ҐАЙДОБРА/РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 8. кола Кадетскей лиґи хторе отримане всоботу, 10. октобра у Ґайдобри, кадети ФК Русин поражени од кадетох ФК Герцеґовец зоз резултатом 2:1 (2:1).

Такой на самим початку першого полчасу русиново кадети сами себе дали ґол, кед процивнїкцки бавяч вдерел лабду до шеснац метерох госцуюцих. Русиново хлапци сцели вибиц лабду, та ю вдерели єден до другого, а хтора ше потим „одшейталаˮ до їх ґолу. Пре таку баналну гришку, младим хлапцом уж од самого старту, самодовириє на терену рушело на долу.

Штредком першого полчасу, Русиновци ше дакус таргли, та у 20. минути майсторски евро-ґол дал Александер Тома, хтори сам вжал лабду од процивнїка и шмело виведол бице. Уж по виєдначованю, ознова процивнїк центрирал лабду, ґолман ю вибил з ґолу, сцел ю влапиц до рукох, медзитим, лабду нєсхопно удрилєл до власного ґолу.

За кратки час, два авто-ґоли, поремецели дальши цек бависка, а найвецей уплївовали на сиґурносц и самодовириє кед требало процивнїкови превжац лабду и шмелше одреаґовац.

Прето, за младих Русиновцох було вше менєй нагоди за ґол и евентуалну побиду, та ше од першого полчасу резултат по конєц змаганя нє менял.

Понеже у першим полчасу хлапци трецели з 2:1, штирме бавяче пременєли позицию у бависку, но то нє дало резултат, а баланс на терену остал исти.

За Русин бавели Ковачевич М., Чордаш, Няради, Иличич М., Попов, Стричко, Чонка, Бодянец, Тома, Иличич Л. , Чордаш, Зорич, Ковачевич Н., Максимович и Джуджар.

На соботу, 17. октобра, на домашнїм терену, кадети буду бавиц процив моцней екипи ФК Кридла країни зоз Бачкей Паланки. Будзе то дерби змаганє двох екипох зоз верху таблїчки, понеже Русиновци забераю 5., а процивнїк 4. место у Окружней кадетскей лиґи.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)