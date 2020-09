Победзел Фестивал

У Шидзе отримани ище єден Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору”, у кус познєйшим септемберским термину место узвичаєного на початку авґуста. Тогорочни Фестивал бул 13. по шоре, но очиглядне же нє бул „баксузни” як цо символика того числа, алє праве напроцив. Вшелїяк же останє запаметане же то, после „Ружовей заградки”, перши наш фестивал хтори отримани у 2020. року. Кед ґу тому рахуєме и Централну шветочносц Националного швета Руснацох, од трох того року отриманих манифестацийох зоз Репрезентативного календара руских подїйох, два отримани у Шидзе. Важнєйше медзитим, же „Мелодиї Руского двору” цалком були присподобени ґу епидемиолоґийним обставином пре вирус корона. Обовязни маски и карсцелї за публику розпоредзени на дистанци по цалей порти Лєтней владическей резиденциї дали печац тогорочному Фестивалу.

Пре спомнути причини, Фестивал бул ревиялного характеру и нє участвовали госцински оркестри руских дружтвох зоз других наших местох у Войводини, анї госци споза гранїци. Нє було анї провадзаци програми пред главним фестивалским вечаром. Алє, добра дзека и жаданє же би Фестивал отримал континуитет и то у ювилейним року кед орґанизатор Фестивалу Културно-просвитне дружтво „Дюра Киш” означує вельки ювилей, 100-рочнїцу иснованя, були ґаранция же „Мелодиї Руского двору” буду и отримани.

Того року орґанизаторох послужела красна хвиля, та на лєтней бини у порти Лєтней владическей резиденциї ознова одгукли тамбурки и шпиванки домашнїх, алє и оркестрох сербского, словацкого и горватского КУД зоз Шиду, а зашпивали и госцински „Бикичанки” з Бикичу. У удатней програми хтора тирвала дакус вецей як годзину уживала публика, орґанизаторе и учашнїки. Нє завадзало анї же Фестивал нє бул змагательни, алє ревиялного характеру. Радосц уживаня у наступе, музики и шпиванки у тим нєизвесним чаше була векша.

Найвисши представнїки Националного совиту Руснацох и локалней самоуправи у Шидзе провадзели Фестивал и так му зоз своїм присуством дали потримовку, а после длугшей павзи на „Мелодийох Руского двору”, зявело ше и сербске СКУД „Святи Сава” зоз Шиду хторе зоз сербскима народнима шпиванками и заварло Фестивал. А кед ше подцагнє смужку остава же на концу Фестивал победзел корону. А нарок, уж як будзе…

