Побида ОФК Бачинцох на госцованю

ШИД – У трецим колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид, ОФК Бачинци на госцованю у Ямени победзели Ґраничар зоз 2:1, Напредак победзел Єдинство (М) аж зоз 8:0, ОФК Бинґула дома страцела од Синдєличу з 2:0, Борец у Илинцох страцел од Омладинца з 2:1, а у тим колє була шлєбодна екипа Єдинства (Лю).

На таблїчки Напредак перши зоз дзевец бодами, а ОФК Бачинци други зоз шейсц бодами.

У штвартим колє ОФК Бачинци дочекую водзаци Напредак, Єдинство (М) дочекує ОФК Бинґулу, Синдєлич дочека Борец, Єдинство (Лю) будзе домашнї екипи Ґраничар, а шлєбодна будзе екипа Омладинца.

