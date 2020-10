Побида рукометашох на своїм терену

РУСКИ КЕРЕСТУР – Понеже у другим колу Трецей рукометней лиґи Сивер рукометаше Русину були шлєбодни пре нєпарне число екипох пияток, 23. октобра, на своїм терену победзели екипу РК Ґрафичар зоз Бездану з резултатом 26:22 (15:14).

Перши полчас прешол у резултатскей гомбалки. Русин да ґол и почнє водзиц, госци нєодлуга виєднача и так було цали перши полчас.

Зоз єдним ґолом на хасен Русину почал други полчас, а слика на терену ше нє меняла аж по сам конєц змаганя. При резултату 22:20 за Русин домашнї рукометаше за шором даваю штири ґоли, нє доставаю анї єден, зоз чим ше резултатски „одлїпелиˮ и так витворели конєчни резултат на свой хасен.

Змаганє одбавене у керестурскей Спортскей гали, нажаль без присуства публики, хтора вше велька потримовка каждей домашнєй екипи.

За Русин бавели – Даниєл Милинкович, Виктор Микита (2), Иван Рац (1), Славко Гербут (8), Борис Югик (4), Мирослав Виславски, Владимир Мудри, Владислав Салаґ (1), Иґор Варґа (2), Неманя Стойков (1), Филип Тома (3), Филип Орос (4).

У 4. колу рукометаше Русина буду госцовац у Новим Кнежевцу процив РК Обилич, хтори хвильково страцел шицки три змаганя, та ше обчекує добри резулат за Русиновцох.

