Поверхносц зменшана на половку

Тераз винїца у добрим стану, на час поробени шицки потребни роботи, хемийно є третирована, а и метеоролоґийни обставини були таки же єй одвитовали.

По оберачку перших ґириздох грозна у винїци ДОО „Руски двор” на Бановини, нєдалєко од Шиду, остало коло мешац. Медзитим, тот продукцийни рок цалком иншаки як предходни, а о чим слово, гварел нам Звонко Гнатко, член Управного одбору спомнутого подприємства.

– З оглядом на почежкосци у продукциї и дїлованю, ище на прешлорочней Скупштини порадзене же би ше єдну часц винїци виняло и то прешлого року и зробене. Медзитим, по конєц прешлого року нова Скупштина нє отримана же би ше принєсли одлуки за продукцийни 2020. рок. Почала жима, а вец пришла и пандемия вируса корона так же пре тоти причини нє отримани анї схадзки Управного одбору, анї Скупштини. А роботи у винїци требало кончиц и нє було часу чекац. После утаргованя позарядового стану отримана схадзка Управного одбору штредком мая и прилапене же би у тим продукцийним року винїцу робели паноцец Михайло Режак и я – гвари Звонко Гнатко.

По його словох, винята ище єдна часц винїци, точнєйше сорта италиянски ризлинґ, и винїца зменшана на половку, односно штири гектари. Остали 18 шори сортох райнского ризлинґу, потим шардонеа 25 шори, каберне совиньона 22 шори и франковки 21 шор. Винїца орезана, лоза зацагнута и повязанa, покончене заламованє и винїца хемийно третирана. Тераз винїца у добрим стану, бо метеоролоґийни обставини були таки же одвитовали росту винїци и грозна, алє остатнї дижджи єй нє були потребни. По Гнаткових словох уж початком септембра треба же би почала оберачка шардонеа. З оглядом на тото же по оберачку єст ище часу, гвари же би було вчас уж тераз давац проґнозу яки будзе урожай.

– Кед оберачка будзе закончена, вец ше направи рахунок яки були укладаня, як грозно зродзело и, на концу, цо и найзначнєйше, як ше финансийно прешло и чи єст заробку. Док ше то шицко пороби, вец ше звола схадзку Управного одбору же би ше членох поинформовало о тим и вец ше будзе радзиц чи од продукцийного 2021. року ДОО „Руски двор” предлужи з управяньом и обрабяньом винїци. Я бул єден з порушовачох снованя винїци и думам же мам и вельо векшу обовязку дацо зробиц же би ше винїцу у яким-таким обсягу зачувало, як и же би ше отримало функционованє подприємства, бо до шицкого того уложене вельо пенєжу и роботи – гвари Звонко Гнатко.

Наш собешеднїк додава же єст вельо того цо треба ришиц. Управни одбор винариї на майскей схадзки розришел длужносци директора Мирослава Ивана и потераз на тото место нє менована друга особа. Тиж остало и значне пенєжне длуство за хемийни средства єдней хемийней фабрики. А цо и як будзе на далєй, увидзи ше.

РАТОВАЦ УЛОЖЕНЕ

И о. Михайло Режак дума же прешлей яри фундаменталне було ратовац винїцу од препаданя и прето прилапел анґажовац ше на тим вєдно зоз Звонком Гнатком.

– На концу продукцийней сезони, док подцагнєме смужку, увидзиме як зме прешли и о тим поинформуєме Управни одбор хтори Скупштини, односно акционером, предложи цо и як далєй же би людзе хтори до винїци укладали 10 роки на концу нє були очкодовани и на утрати – гвари о. Режак.

ЧКОДИ ОД МРАЗУ

Звонко Гнатко нам гвари же з яри на лози, у єдней часци винїци хтора блїжей при лєсу, мраз направел чкоди. Тиж ше познєйше случело же кед хемийно третироване сушедне польо нє нароком попирскана и єдна часц винїци. Наш собешеднїк додава же поволал инспекцию хтора о тим направела записнїк.

