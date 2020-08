Подзекованє за дарунки церкви

ИНДЇЯ – Вирни у Индїї преславели свой Кирбай и швето Успениє Богородици пияток, 28. авґуста, зоз шпивану Службу Божу на 10 годзин, хтору служел парох индїйски о. Михайло Шанта.

Апостол читала панїматка Зоя Шанта, а дзияковали Милка Питка и Зоя Шанта, хтора ма искуства у церковним шпиваню ище зоз Закарпатя, одкадз є родом.

Як гварел о. Михайло Шанта, пре вирус корона нє могло буц вецей священїкох на Кирбаю, алє заш лєм на преслави було красне число вирних и їх госцох.

У казанї о. Михайло бешедовал о успению Пресвятей Дїви Мариї, церковней традициї, наводзаци и думки святого Йоана Златоустого о швету.

Вон тиж подзековал вирним и парохияном хтори даровали на потребни предмети у церкви.

– Обнавя ше церковни предмети, обнавя ше церкву и идземе напредок у пестованю духовного живота, парохия жиє – гварел о. Шанта, хтори на богослуженя приходзи зоз Руского Керестура.

Богослуженя у Индїї єст каждей нєдзелї на 10 годзин, и на швета.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)