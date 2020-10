Подзелєне искуство шветло за других

РУСКИ КЕРЕСТУР– Искуство Дарка Афичового зоз Руского Керестура на стретнуцу Слово живота за младих, котре отримане всоботу, 3. октобра у просторийох Каритасу, каждому од штерацец присутних особох, углавним младих, дало нагоду за роздумованє.

На тим стретнуцу млади преглїбйовали виреченє зоз Старого Завиту – Кнїжка о Йову, 11 поглавє од 13-20 стих Євангелиї, котре мало важну улогу у духовним обраценю и ришованю за Дарка окремней ситуациї у його младим живоце, ситуациї у котрей ше нєшка находза и велї други.

Тоту ситуацию, з помоцу своїх приятельох, Дарко ришел по Святим Писму и праве тото подзелєл зоз присутнима на стретнуцу, котри попри його шведоченя могли чуц и шпиванки котри сам виводзел зоз провадзеньом на ґитари.

