ШИД – Совит за безпечносц транспорту, у сотруднїцтве зоз Полицийну станїцу и Општину Шид, вчера орґанизовал акцию дзелєня защитних брушлїкох и шветлосней сиґнализациї бициґлистом.

Дьордє Томич, предсидатель спомнутого Совиту, гварел з тей нагоди же ше на тот способ намага звекшац безпечносц учашнїкох у транспорту, окреме бициґлистох.

