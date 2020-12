ШИД – Општинска рада подзелєла средства з буджету по конкурсу за програми и проєкти здруженьох з подруча општини.

Здруженє женох Маря, хторе иснує у рамикох КПД Дюра Киш, достало 15.000 динари, Здруженє женох Бикичанки 10.000 динари, Здруженє женох Радосц з Бачинцох 17.000 динари, а Здруженє женох Жридло з Беркасова 8.000 динари.

