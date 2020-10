Подмладзена Младша дзецинска фолклорна ґрупа

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко у Дюрдьове вчера орґанизовани упис нових членох до Младшей дзецинскей фолкорней ґрупи.

Дзеци и їх родичох того дня у просторийох Дружтва дочекала и привитала Даря Хромиш, уметнїцка руководителька котра будзе учиц дзеци першим фолклорним крочайом и поставяц им танци. Того дня ше уписали осмеро дзеци, седем дзивчата и єден хлапец.

Тота ґрупа наймладша фолклорна ґрупа у Дружтве и у нєй буду танцовац хлапци и дзивчата хтори ходза до оводи, першей и другей класи основней школи. Заинтересовани ше ище вше можу уписац на дзень отримованя проби, вовторками од 19 годзин, або нєдзелями од 17 годзин у просторийох Дружтва.

Уметнїцка руководителька Даря Хромиш зоз Дюрдьова наймладша руководителька у Дружтве, закончела Штредню балетску школу, напрям народни танци, а тераз є на студийох на Факултету спорту и физичного виспитаня у Новим Садзе. На фолклор до дюрдьовского Дружтва ходзи поряднє одмалючка, а тераз танцує у Виводзацкей фолклорней ґрупи.

Вецей информациї мож достац при уметнїцкей руководительки Дарї на число телефона 066/474-863.

