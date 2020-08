Позитивна минута нєшка, за младих на соботу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Духовне друженє „Позитивна минута” хтору пририхтує ш. служебнїца Михаила Воротняк, будзе отримане нєшка на 20 годзин у просторийох парохийного Каритасу. На соботу на 20 годзин на истим месце, першираз „Позитивна минута” и за младих.

Нєшкайше друженє будзе на тему Святи места, а то места у св. Жеми вязани за живот Исуса Христа, док младежске друженє будзе мац тему по Псалму 36, 10 „Господи шицки мойо жаданя пред тобу.”

Обидва друженя буду зоз предписанима мирами здравственей защити.

