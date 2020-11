Покраїнски секретар за польопривреду нащивел ґаздовство у Куковцох

ШИД – Покраїнски секретар за польопривреду, лєсарство и водопривреду Чедомир Божич у рамикох нащивох польопривредним ґаздовством у АП Войводини, вчера нащивел ґаздовство фамелиї Мартич у Куковцох у општини Шид.

Як гварел з тей нагоди, причина нащивох же би ше спатрело проблеми польопривреднїкох и плановало средства у буджету за наступни рок.

Фамелия Мартич обрабя 134 гектари жеми и конкуровала на покраїнски конкурси дзе достали средства за два трактори.

Зоран Семенович, предсидатель Општини Шид гварел же постої добре сотруднїцтво зоз ресорним секретариятом и же воно будзе предлужене и убудуце, а на хасен польопривреднїкох.

