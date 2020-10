Половка роду – заробок

Корнишони, хтори ше углавним конзумує як квашену шалату, остатнїх рокох вше глєданши, маю солидну цену и пласує ше их на иножемне тарґовище, найвецей до Нємецкей.

Кед на концу першого продукцийного року огуркох шицко поздавал и подцагнул смужку, Мирослав Иван зоз Илинцох при Шиду кратко гвари же му половка урожаю остала як заробок и же прето муши буц задовольни як рушел до заградкарства на нови, сучасни способ. Точнєйше, випродуковал за два и пол мешаци 10 700 килограми огурки у трох класох.

– Найвецей було першей и другей класи, а дакус и у трецей так же просекова цена, кед ше шицко порахує, виноши коло 60 динари за килограм. Оберачка почала од 29. юния и тирвала по 15. септембер. Кед сом на концу шицко положел на папер и поздавал укладаня и цо сом длужни вимириц, половка урожаю ми остала як чисти заробок, цо барз добре у першим продукцийним року – гвари на початку розгварки Мирослав Иван, хтори ище ма роботи у загради.

БУЛО ДОСЦ ПОЧАТНИ УКЛАДАНЯ

Од трошкох требало заплациц репроматериял як цо система за залїванє „капка по капка”, мрежочки, хемийни средства, средства за прикармйованє, а тиж и надїчарох хтори оберали огурки. У першим року требало покласц бетоново слупи и зацагнуц основни дроти на хтори ше привязовало пластичну мрежу по хторей ше огурки цагали як и найлонову фолию по шорох у хторих ше садзело пресаду.

Вкупно було вецей як 4 200 кореньчки пресади на поверхносци 15 ари. Пресаду зме посадзели 26. мая, у чаше кед була нєвигодна хвиля. Було досц дижджу и було жимно, та пресади требало длугши час же би ше прияла и почала роснуц. З початку, кед концом юния почала оберачка, були менши количества, а вец ше з дня на дзень количество звекшoвало. Оберали зме кажди дзень и такой зме огурки класовали до трох класох и рихтали до ґайбочкох же би их ютредзень одкупйовач могол превжац.

ПОРИХТАЦ ЖЕМ ЗА ЯР

Прето у роботи обераня, окрем Мирослава и його супруги Олґици, участвовали и по даскельо наднїчаре, уж спрам потреби. Гоч оберачка закончена, роботи єст и далєй, бо треба шицко порихтац за шлїдуюци рок.

-Тераз знїмам висушени нациня огуркох, пластичну мрежочку, найлонову фолию и цивочки за залїванє. Оставаю лєм слупи и основни дроти. Потим жем треба поорац и погноїц, а вец спочатку яри ше ознова враца цивочки за залїванє, на жем ше кладзе нову фолию и нови мрежочки на слупи. У маю обечкуєм же будзе порихтана и нова пресада огуркох и же почнє нови продукцийни рок – гвари Мирослав Иван.

НАРОК ТУНЬША ПРОДУКЦИЯ

Мирослав Иван нам гварел и же ше наздава же нарок, односно у другим продукцийним року, продукция будзе туньша голєм 15 або 20 одсто як у першим року, бо єст менєй укладаня.

– Слупи и основни дроти уж покладзени, а вихаснує ше и систему за залїванє и то зменша вкупни трошки. Тиж ше наздавам же и хвиля будзе вигоднєйша и же ше на концу вецей зароби як того року – гвари Иван.

