РУСКИ КЕРЕСТУР – У традицийней акциї парохийного Каритасу наволаней Школски прибор помоц достали 14 фамелиї у потреби за своїх школярох.

У тей акциї, хтору волонтере Каритасу орґанизую пред початком каждого школского року, вирни подаровали 14 000 динари, а тиж и школски прибор и ташки. Кажда фамелия достала наменски бон хтори вихасновали у валалскей кнїжкарнї и купели цо им найпотребнєйше за школу.

Як дознаваме од волонтерох, ище остали шлєбодни школски ташки, та ше мож явиц кому су потребни, а заинтересовани за тоту акцию и далєй можу донировац понеже потрошни школски материя актуални цали рок.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)