Помоц у плаценю дїловного простору у Шидзе

ШИД – Локална самоуправа поволала шицки физични и правни особи хтори закупели дїловни простор у власносци локалней самоуправи, а хтори нє мали дїялносц, або була значно зменшана под час позарядового стану преглашени пре вирус корона, же би поднєсли вимогу за ошлєбодзенє од плаценя закупу за марец, април и май мешац.

Тото право маю физични и правни особи хтори по 1. марец вимирели свойо обовязки закупу, а вимогу годни поднєсц Комисиї за розполаганє з нєрухомосцами у власносци општини по 1. октобер того року.

