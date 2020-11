Пооштри ше контролованє обєктох

КУЛА – Схадзка Штабу за позарядово ситуациї општини Кула отримана вчера, 10. новембра, а на нєй ше дискутовало о актуалней епидемиолоґийней ситуациї у општини Кула. Тема була и пририхтаносц жимскей служби, та констатоване же є добре порихтана за жимску сезону.

Як информує сайт Општини, єй предсидатель Дамян Милянич, хтори и командант Штабу, виявел же ше остатнї днї звекшане число особох явело до Ковид амбуланти пре акутни респираторни инфекциї, прецо наглашел же барз важне почитовац предписани мири.

На схадзки Штабу тиж поведзене же инспекторе уж почали инспекцию и совитодавне обиходзенє погосцительних и других обєктох, та утвердзене же ше обєкти у велькей мири нє притримую мирох.

Прето предсидатель Милянич заключел же нєобходне звекшац контролу у шицких явних установох, та и почац карац шицких цо мири нє применюю. З того шлїдзи апел и на гражданох же би ше мирох притримовали.

