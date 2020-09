КОЦУР – Шахисти коцурского Омладинца внєдзелю, у рамикох Бачкей лиґи-ґрупа Суботица, одбавели змаганє першого кола. У Коцуре у першим колє госцовала екипа Полета зоз Растини и победзела зоз резултатом 3,5:2,5.

Єдину побиду за ШК „Омладинєц” на тим змаганю зазначел Стеван Перич, ремизовали Владимир Лазор, Споменко Павичевич и Тихомир Пушкаш, а свойо змаганя страцели Миряна Шолая и Дюра Фейса.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)