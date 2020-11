Пораженє ОФК Бикич у Ночаю

ШИД – У 13. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, фодбалере ОФК Бикич дожили пораженє у Ночаю од Змая зоз 3:1, змаганє у Беркасове медзи Сримцом и Слоґу з Чалми одложене, бо госцуюци фодбалере нє пришли, Єднота страцела у Руми од Єдинства зоз 6:1, Ердевик 2017 страцел у Равню од Зеки Булюбаши зоз 5:0, Фрушкогорец победзел Обилич 1993 зоз 2:1, а у Руми Фрушка Гора победзела Ґраничар з Адашевцох зоз 3:2.

На таблїчки, Фрушкогорец перши зоз 30 бодами, Обилич 1993 пияти зоз 25 бодами, Сримец(Б) шести зоз 24 бодами и змаганьом менєй, ОФК Бикич седми зоз 24 бодами, Ґраничар(А) дзешати зоз 16 бодами, Ердевик 2017 штернасти зоз шейсцома бодами, а Єднота петнаста зоз трома бодами.

У 14. колє ОФК Бикич дочекує Зеку Булюбашу, Шлєбода дочекує Сримец(Б), Ердевик 2017 угосци Єдинство, а у Адашевцох Ґраничар дочекує Єдноту.

