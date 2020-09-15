Пораженє Сримцу на домашнїм терену

ШИД – У пиятим колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, фодбалере Сримцу у Беркасове дожили пораженє од Фрушкогорцу зоз 4:0, ОФК Бикич победзел на госцованю у Чалми Слоґу з 3:0, Єднота страцела од Трґовацкого з 3:0, Обилич 1993 и Ґраничар з Адашевцох бавели 1:1, а Шлєбода и Ердевик 2017 бавели нєришено 2:2.

На таблїчки ОФК Бикич перши з 13 бодами, Сримец други зоз 12, Обилич 1993 треци зоз 11 бодами, Ґраничар (А) дзешати и ма 7 боди, Ердевик 2017 штернасти зоз єдним бодом, а Єднота остатня, шеснаста, без бодох.

У шестим колє ОФК Бикич дочекує Шлєбоду, Змай будзе бавиц процив Сримцу (Б), Обилич 1993 дочекує Слоґу (Ч), Ґраничар(А) дочека Фрушкогорец, а Єднота будзе дома бавиц процив Фрушкей Гори.

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