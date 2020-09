Порушана гуманитарна акция за помоц Лени и Алекови Чапковим

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре тих дньох порушана гуманитарна акция, у хторей ше будзе помагац дзеци, Лену и Алека Чапкових, хторим нєобходне обезпечиц закрице за хижу.

Їх мац, трицецтри рочна Марина Чапко, концом прешлого року остала без супруга Михала хторому ше теди зберала помоц за трансплантацию шерца, а хтори нєодлуга як акция порушана, нажаль и умар.

Марина ше сама стара о дзецох, ма скромни приманя, та закрице на хижи сама нє може оправиц. Прето на идею порушованя гуманитарней акциї пришли о.д. секретара Месней заєднїци Михайло Пашо и директор ЯКП „Руском” Иґор Фейди.

Обисце Чапкових нє ма кров, мури и повала премакаю, облаки и дзвери стари, витирвали и нєфункционални а, як за Рутенпрес виявел о.д. секретара Месней заєднїци Михайло Пашо, на тоту идею пришли кед видзели у яких нєхуманих условийох одрастаю тоти двойо мали дзеци.

Задумка така же би ше перше обезпечело нови кров а потим, кед ше людзе одволаю, же би ше дзецом обезпечело кавчи и писаци столи, понеже дзеци школяре трецей и пиятей класи основней школи, а потим будзе требац изоловац хижу, обезпечиц нови облаки и дзвери.

Пашо апеловал и на других гражданох Керестура, а и ширше, же би участвовали у акциї.

Акцию збераня помоци уж потримали даскельо спонзоре з валалу хтори понукли вифинансовац закрице, а клоферска роботня „Лимар Мандич” власнїка Райка Мандича зоз Кули, тиж як спонзор, обезпечи роботнїкох за оправянє крова.

З тей нагоди, шицки людзе добрей волї поволани же би ше приключели акциї и же би свою учасц допринєсли гоч у материялней, гоч у финансийней помоци.

За подробнєйши информациї мож наволац о.д. секретара Месней заєднїци Михайла Пашу на число телефона 065⁄2-703-305.

