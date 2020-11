БИКИЧ – Прешлого пиятку, 13. новембра, у порти церкви Успеня Пресвятей Богородици коло мурика спрам драги посадзени 15 древка туйох хтори даровали Далибор и Миряна Гнатко.

Древка з розсаднїку дипломованей инженєрки хортикултури Дунї Гнатко, хтора им дала фахову помоц у садзеню, а помагал и Василь Гнатко.

З тей нагоди, у дворе Пасторалного центра посадзени и штири ядловци, хтори подаровал дакедишнї парох о. Михайло Режак.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)