ШИД – Локална самоуправа пре векшу безпечносц школярох, алє и бициґлистох, на шейсц локацийох у городзе поставела технїчни препреченя на драги такволани „лєжацих полицайох“ же би вожаче на тих локацийох зменшали швидкосц.

Препреченя поставени при школох и предшколских установох у улїци Златка Шнайдера, Велька Влаховича, 12. априла, Петра Кочича и два у Карадьордьовей улїци.

