ШИД – Општина Шид з потримовку Министерства за роботу, занятосц, борецки и социялни питаня пияток поставела на двох местох у городзе платформи за особи з инвалидитетом.

Платформи поставени на уходзе до Дома здравя и до Ґимназиї Сава Шуманович, цо олєгча уход особом зоз инвалидтетом.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)