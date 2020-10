ШИД – Вчера почала вибудов новей трафо станїци моци коло 180 kw хтори оможлїви подмирйованє з електричну енерґию главну реґулацийну мерну станїцу за систему за подмирйованє з ґазом подруче општини Шид.

Початок роботох, хтори буду тирвац седем днї, нащивели Зоран Семенович, предсидатель општини Шид и Владимир Санадер, директор Електродистрибуциї зоз Сримскей Митровици.

