ШИД – На инициятиву локалней самоуправи ЯКП Стандард почало з ушорйованьом дзивих депонийох шмециска на подручу општини.

Вчера роботи почали на санираню депониї у Ердевику и тоти активносци буду предлужени, а Славица Сремац, директорка Стандарду поволала гражданох же би шмеце нє одруцали на места дзе то нєдошлєбодзене.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)