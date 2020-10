Почали духовни преподаваня на тему осем Блаженствох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая вчера вечар було перше од сериї духовних преподаваньох на тему осем Блаженствох хтори пририхтує парох о. Михайло Малацко.

Перше преподаванє пошвецене першому зоз осем Блаженствох хтори Исус висловел и хтори зазначени у Євангелийох, а то Блажени худобни духом, та о. Малацко потолковал як го треба порозумиц, прилапиц и применїц у своїм живоце.

Преподаванє отримане у сали парохийного Каритасу и було коло 30 присутних рижних ґенерацийох, а почитовало ше и защитни мири.

Шлїдуюцей нєдзелї преподаванє нє будзе, алє надалєй, будзе у континуитету, каждей нєдзелї по вечаршей Служби Божей аж по саме швето Крачуна, та преподаваня и свойофайтове духовне пририхтованє за тото швето.

