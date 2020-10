Почало емитованє Програми на мадярским язику Радио Нового Саду зоз нового будинку

НОВИ САД – После 21 рока жедлярского живота, вчера почало емитованє першей радийскей емисиї зоз нового будинку РТВ на Мишелуку. Точно на дзевец годзин и три минути емитовани сиґнал програми Радио Нового Саду на мадярским язику, пише на їх сайту.

Перша емисия то радийска емисия Гласнїк стреду котру пририхтали члени мадярскей редакциї.

По словох главного и одвичательного редактора Програми на мадярским язику Андраша Ґустоня, тота програма почала емитованє 29. новембра 1949. року, кед на єдней габи емитовани и други програми.

Нєшка, гвари Ґустонь, у редакциї робя 35 члени и емитую програму 24 годзини на дзень. Од преселєня до нових просторийох ше насампредз обчекує квалитетнєйши сиґнал и лєпша чуйносц, як и квалитетнєйши роботни условия.

У наиходзацим периодзе ше сукцесивно до нового будинку буду селїц и други редакциї и служби РТВ.

Од кладзеня часовей капсули, хторе означело початок роботох на фундаментох старого будинку цо бул звалєни у НАТО бомбардованю, прешли два роки. Нови будинок ма 17.350 квадратни метери, а зоз 5 телевизийних и 6 мултифункционалних радийских студийох будзе емитована програма на сербским и 15 язикох националних меншинох.

З нагоди початку емитованя радио програми на мадярским язику, нови будинок нащивели представнїки Министерства култури и информованя и ресорного покраїнского секретарияту.

– Шицки котри зме участвовали у вибудови нового будинку мали якуш файту страху чи ше нам уда емитовац першу емисию, чи сиґнал хтори пущени вчера на 9 рано будзе квалитетни, и чи людзе хтори ту заняти буду задовольни. Ту єст ище вельо роботи. По нови рок ше маю преселїц 400 роботнїки зоз двох будинкох, а потим и цала телевизия по конєц лєта 2021. року, гварел ґенерални директор РТВ Миодраґ Копривица.

– Медийски явни сервис Войводини заслужує таки условия роботи котри сиґурно допринєшу лєпшому информованю гражданох Войводини и Сербиї. Мушим наглашиц и причину прецо тот медийски сервис представя гордосц медийскей сцени Сербиї, а то вшелїяк информованє на язикох националних заєднїцох, виявел ресорни державни секретар Александар Ґаїч.

Ґенерални директор подзековал Покраїнскей влади, городу Новому Саду и Влади Републики Сербиї же препознали потребу гражданох за новим домом явного медийского сервису.

