Почало знїманє годзинох руского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – У школским будинку Замок всоботу, 22. авґуста, почало знїманє настави руского язика за наиходзаци школски рок.

По препорукох Министерства просвити, у знїманю годзинох руского язика, за цали школски рок и за шицки класи, участвую наставнїци и учительки зоз трох школох – зоз Руского Керестура, Коцура и Дюрдьова.

За знїманє годзинох анґажовани и знїмателє Златко Русковски и Яким Винаї зоз власну опрему, а уключени и вецей други институциї хтори помогли у технїчним реализованю знїманя настави. Так камера пожичена зоз Заводу за културу войводянских Руснацох, од театру Дома култури на хаснованє пожичени рефлектори и проєктор, а зоз керестурскей школи „Петро Кузмякˮ достати лаптопи и проєктор хтори школа достала праве за тоту наменку.

Шицки руски школи знїмаю по истим Оперативним плану же би наставни єдинки ишли по истим порядку, а же би ше реализовало заплановане будзе потребне знїмац коло 80 годзини мешачно.

