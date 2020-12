РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботнїки ЯКП Комуналєц зоз Кули, зоз помоцу Месней заєднїци Руски Керестур, вчера почали квициц центер Керестура, за наиходзаци крачунски и новорочни швета.

Центер оквицени зоз рижнима шветлоснима прикрасками, а ЯКП Руском того року планує звекшац дотерашню триметерову металну конструкцию ядловца, хтора того року будзе мац 6 метери. Декоративни ядловец будзе найвироятнєйше поставени по конєц тижня, у центру Руского Керестура.

