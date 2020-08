Почало кошенє подводней трави на беґелю

РУСКИ КЕРЕСТУР – На инициятиву Месней заєднїци, вчера у Руским Керестуре почало кошенє трави у беґелю хторе окончує Явне водопривредне подприємство „Води Войводиниˮ, а хторе и одвичательне за отримованє Малого бачкого беґелю.

По словох секретара Месней заєднїци Михайла Пашу, роботи ше будзе окончовац у даскельо фазох. У першей, хтора почала вчера, будзе окончене кошенє подводней трави на штредку беґеля, од трокуту дзе ше скапчую Мали бачки беґель и Дунай-Тиса-Дунай, та по базен. Потим, од базену по брану, а потим би ше кошенє предлужело аж по Крущич.

У шлїдуюцей фази будзе потребне покошиц над, як и вимулїц беґель, и на концу ше будзе розкерчовац древа коло беґелю хтори нєдопатрани. Чи шицки тоти роботи буду окончени по конєц рока завиши першенствено од планох и можлївосцох подприємства „Води Войводиниˮ, визначел секретар Месней заєднїци.

Роботи буду тирвац у зависносци од розполаганя зоз механїзацию того подприємства, а тих дньох кошенє подводней трави окончую три кошачки.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)