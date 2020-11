Почало наплацованє паркинґу у Жаблю

ЖАБЕЛЬ – Шицки котри буду паркирац превозне средство на паркинґ места коло главней драги у центре Жаблю, у улїци Николи Тесли, од крижаня улїци зоз Светозара Марковича односно од угла дзе ше находзи дутян и преґ драгу будинок тарґовинского центру Стари город, по крижанє з улїцу Светозара Милетича дзе ше на углє находзи општински будинок, а преґ драги предавальня окулярох, буду мушиц плациц паркинґ. Паркинґ ше наплацує и у улїци Святого Николи число 39а и 34, як и у улїци Светозара Милетича опрез числа 33 и 34.

Наплацованє почало того тижня. На шицких тих местох, паркинґ означени з белаву таблу на котрей виписане упутство. Хаснованє паркинґу гражданє длужни плациц у периодзе од седем рано по петнац годзин пополадню кажди роботни дзень, трицец динари на годзину, док през викенд и на швета хаснованє безплатне. Кара за нєплаценє шейсто динари.

Средства од уплацованя паркинґу буду унапрямени за реконструованє старих и правенє нових паркинґ местох.

