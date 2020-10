Почало означованє Дзецинского тижня

РУСКИ КЕРЕСТУР – Означованє дзецинского тижня, того року з мотом Подзелєне щесце два раз векше вчера почало и у керестурских образовних установох Основней и штреднєй школи Петро Кузмяк и дзецинскей заградки Цицибан ПУ Бамби з Кули.

Дзецински тидзень у Школи почал зоз квизом Нєзвичайна математика хтори у присподобених условийох безпечносних мирох отримани поєдинєчно окреме за школярох трецей и штвартей класи, и нє участвовали школяре зоз коцурскей Школи Братство єдинство. Квиз пририхтала професорка Леона Сабо зоз ґимназиялками Теодору Новакович, Сару Планчак и Марину Надь, як и учительки Веруна Медєши, Ксения Бодянец и Нада Колошняї.

У дзецинскей заградки Цицибан вчера ше у шицких воспитних ґрупох бешедовало на тему правох дзецох у цалим швеце, а за цали тидзень предвидзени рижни активносци през бависко, од спортских, подобових, музичних по еколоґийни.

З нагоди Дзецинского тижня ПУ Бамби у Кули вчера нащивел и предсидатель Општини Дамян Милянич и подаровал дзецом лабди. Вон вєдно з директорку установи потвердзел вельке сотруднїцтво на хасен наймладших жительох того штредку.

У Дзецинским тижню и у Школи Петро Кузмяк кажди дзень заплановани рижни активносци прикладно возросту дзецом, а заєднїцка шицким будзе и традицийна гуманитарна акция збераня добродзечних прилогох.

