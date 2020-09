Почал одкуп паприґи у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того року, перши одкуп червеней роговей паприґи у Руским Керестуре почал коло 20. авґуста, кед цена за килу паприґи була 70 динари, док озбильнєйши одкуп роговей паприґи почал нєдавно, коло 1. септембра.

Цена од теди варира, алє є углавним 55 динари, док ше другу класу роговей паприґи предава по цени од 29 динари за килу.

Паприґу одкупюю керестурски подприємства „Изґлед” и „Т-пам”, „Маньо” зоз Футоґу прейґ заступнїка Аци Зарубици а хтори одкупюю билу паприґу бабуру, рогову паприґу и феферону, як и одкупйовач „Дарком” хтори приходзи до валалу, а ту и домашня Землєдїлска задруґа „Керестурска паприґа”.

