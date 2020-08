Початок рока 1. септембра и у ПУ „Бамбиˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Початок нового школского року 1. септембра будзе и у ПУ „Бамби”, та и у керестурским оддзелєню Цицибан, за 161 уписане дзецко. Будзе и привикованє за новоуписани дзеци зоз защитнима мирами.

Родительска схадзка у Цицибану о новим школским року була 28. авґуста, а за родичох и далєй остава почитовац превентивни мири, цо значи же нє годни свойо дзеци уводзиц нука до обєкту. Кратко годни буц нука єдино родичи з дзецми на привикованю.

У новим школским року у Цицибану першираз нє будзе дзеци у полудньовим пребуваню, односно шицки цалодньово розпоредзени до шейсц ґрупох – од яшелькових по предшколску. Зоз дзецми у ґрупох буду робиц 11 виховательки, а координаторка того року будзе Андрея Чернок.

Обєкт роби од 6 до 19,30 годзин, а будзе и пополадньова ґрупа.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)