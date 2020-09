Почина настава и у школох вербаскей општини

ВЕРБАС/КОЦУР – У основних и штреднїх школох у општини Вербас нєшка, 1. септембра, почина нови школски рок, алє у вименєним режиму пре хвилькову епидемиолоґийну ситуацию и потреби же би ше у найвекшей можлївей мири защицело здравє дзецох, як и наставного и другого кадру.

Анкети котри родичи виполньовали указали же векшина дзецох жада наставу провадзиц у школох, та ше у основних школох од вкупно 3.118 школярох за директне провадзенє настави вияшнєло 3 060 школярох. Од вкупно 1.449 школярох трох штреднїх школох у Вербаше, за наставу у школских учальньох опредзелєли ше 1.119 школяре.

Як сообщене зоз Оддзелєня за дружтвени дїялносци Општинскей управи Вербас, у складу зоз Законом, а по основу Окремней програми образованя и воспитаня, школска годзина тирва 30 минути.

У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре за директне провадзенє настави ше одлучели 353 школяре, а 2 школяре буду провадзиц наставу на далєко. Школяре наставу буду провадзиц у трох зменох – школяре першого циклусу каждодньово у предполадньовей смени, а школяре другого циклуса єдного тижня буду провадзиц наставу по шеми пондзелок-стреда-пияток, а вовторок-штварток другого тижня. Школяре шицких оддзелєньох, дзе их вкупно єст вецей як 15-ецеро, подзелєни до двох ґрупох (ґрупа А и ґрупа Б), и у складзе зоз тим буду провадзиц наставу одредзених дньох. Школяре руских оддзелєньох наставу буду провадзиц без дзелєня до ґрупох.

У Ґимназиї „Жарко Зренянин” у Вербаше за директне провадзенє настави опредзелєли ше 573 школяре, а 49 буду провадзиц наставу на далєкосц. Настава ше будзе одвивац по комбинованим моделу настави у септембру, цо подрозумює же першого тижня 50 одсто школярох шицких оддзелєньох першей и другей смени буду ходзиц до школи, а других 50 одсто школярох будзе орґанизоване у настави на далєко.

У вербаскей Штреднєй фаховей школи „4. юлий” директну наставу буду провадзиц 405 школяре, а наставу на далєкосц 281 школяр. Школяре котри ше опредзелєли за порядну наставу, до школи буду ходзиц у двох ґрупох – перша ґрупа 12 днї у септембру, а друга ґрупа 10 днї.

У Штреднєй медицинскей школи „Козма и Дамян” у Вербаше, школяре єден тидзень буду провадзиц директну наставу подзелєни до ґрупох, а други тидзень буду провадзиц наставу на далєко. До тей щколи ходзи 141 школяр.

