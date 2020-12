Почина XXVII „Костельникова єшеньˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Културна манифестация Костельникова єшень, 27. по шоре, почина нєшка, 10. децембра, а пре пандемию вирусу корона, будзе отримана прейґ сучасней технїки, прейґ интернету.

На Манифестациї будзе представена богата видавательна продукция НВУ Руске слово у тим року и будзе отримана у трох часцох.

У першей часци, 10. децембра, отрима ше презентация кнїжкох за дзеци, з початком на 10 годзин. Презентация будзе на Фейсбук профилу Дома култури Руски Керестур. Представи ше сликовнїци Фарби и Родзини, як и кнїжки за дзеци Вселенски корабель Саши Палєнкаша, Таньов швет Оленки Живковичовей, Страшидла, нє зашмеюйце ме Даниели Тамаш и зоз лоньскей продукциї Як ше тройо прашатка рихтали за жиму Любици Фа Гарди и Весели буквар.

Друга часц Манифестациї будзе отримана 18. децембра, з початком на 14 годзин, тиж на Фейсбуку. У тим термину представи ше кнїжки за старших, Триски з велькей души, приповедки Юлияна Тамаша, кнїжка поезиї Славка Виная Уровнї свидомосци, кнїжка писньох Славка Романа Ронда З видлами до шиї, потим Чловек и час, филозофия и социолоґия Гавриїла Костельника – 5. том позбераних творох и кнїжка Мирона Жироша Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце, III\1 том.

Треца часц резервована за Мултимедиялну манифестацию младих „Дньовка”, хтора будзе отримана онлайн и будзе мац кус иншаку концепцию. На нєй будзе приказани филм „Дньовка – два декати 1998. – 2017.”, як и промоция Зборнїку литературних и визуалних творох з исту назву, а хтори часопис МАК тих дньох обяви як 21. кнїжку у едициї МАКoff. Филм и промоция зборнїку буду емитовани на МАК-овим Ют’юб каналу 19. децембра на 19 годзин.

