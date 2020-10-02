Почитованє мирох дало одлични резултати

ДЮРДЬОВ – У Дому здравя Жабель, як гварене за Рутенпрес, ситуация зоз коронавирусом у жабельскей општини стабилна и под контролу.
Число заражених ше зменшує, а у амбуланти остало мале числох пациєнтох котри у стабилним здравственим стану.
Ковид-амбуланта ище вше роби, поряднє ше препатра и тестира пациєнтох. По словох занятих у Дому здравя Жабель у остатнїх даскелїх дньох нє було нови дияґностикованих пациєнти.
Як сообщене, дисциплину котру потераз гражданє мали, цо ше дотика ношеня маскох и физичней дистанци, треба же би ше и надалєй предлужело.