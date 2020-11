РУСКИ КЕРЕСТУР – Служба Божа зоз Молебеном до Блаженей Йосафати и пошвецаньом Центру котри ноши єй мено, Блажена Йосафата, отрима ше на соботу, 21. новембра на 17 годзин, з нагоди означованя дня бл. Йосафати.

Служба Божа и молебен буду за благослов шицких котри помагаю роботу Центру и участвую у проєкту Нїтка любови у фамелиї.

Пошвецанє просторийох центру Йосафата будзе после Служби и молебену у просторийох на Фрушкогорскей 66.

Шицко будзе орґанизоване у складзе зоз епидемиолоґийнима мирами.

